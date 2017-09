High School Prep Football

Reno County

Derby 61 Hutchinson 18

Central Christian 64, Fairfield-Cunningham 6

Hutchinson Trinity 32, Sedgwick 19

Buhler 17, Maize South 14

Nickerson 47, Hesston 21

Kingman 32, Haven 20

Pretty Prairie 68, Burrton 18

Other area schools

Pratt 49, Lyons 13

Sterling 42, Moundridge 7

McPherson 40, Augusta 0

Little River 50, Solomon 26

Cheney 62, Douglas 12

Ell-Saline 35, Inman 0

Marion 40, Remington 3

Goddard 20, Goddard-Eisenhower 3

Andale 38, Wellington 0

Oxford 48, Stafford 24

Peabody-Burns 44, Goessel 38

Macksville 68, St. John 20

Larned 35, Halstead 26

Maize 21, Salina South 0

Smoky Valley 50, Hillsboro 14

Wakefield 52, Canton-Galva 26

Conway Springs 53, Medicine Lodge 0

Ingalls 68, Kiowa County 34