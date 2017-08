Severe thunderstorm watch until 9 p.m.

Severe Thunderstorm Watch

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 444 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 225 PM CDT THU AUG 10 2017 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 444 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KSC009-027-029-041-051-053-063-065-079-095-101-105-109-113-115- 123-135-141-143-145-151-155-159-163-165-167-169-171-173-185-195- 203-110200- /O.NEW.KWNS.SV.A.0444.170810T1925Z-170811T0200Z/ KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CLAY CLOUD DICKINSON ELLIS ELLSWORTH GOVE GRAHAM HARVEY KINGMAN LANE LINCOLN LOGAN MARION MCPHERSON MITCHELL NESS OSBORNE OTTAWA PAWNEE PRATT RENO RICE ROOKS RUSH RUSSELL SALINE SCOTT SEDGWICK STAFFORD TREGO WICHITA