Buhler boys AVCTL track champions; girls finish 3rd

BUHLER, Kan. — The Buhler track teams had a fine showing at the AVCTL league meet on Friday. The girls team finished the league meet in third while the boys were league champions.

Results below:

AV-CTL DIVISION III

Girls

Teams: McPherson 144, Circle 138, Buhler 107, Augusta 73, El Dorado 56, Winfield 35.

100: Emma Ruddle, McPherson, 12.91; 200: Sidney Howland, El Dorado, 26.68; 400: Sidney Howland, El Dorado, 59.44; 800: Jolie Howland, El Dorado, 2:25.69; 1600: Allison Derry, Circle, 5:34.75; 3200: Jenna Ramsey, Buhler, 12:09.54; 100 hurdles: Emma Ruddle, McPherson, 15.04;300 hurdles: Emma Ruddle, McPherson, 47.91; 400 relay: Augusta (Paris Anderson, Claire Hallmark, Jayden Marlnee, Cali Anderson) 51.13; 1600 relay: Circle (Allison Derry, Boston Craig, Kelsi Kelly, Anna Keller) 4:17.41; 3200 relay: Circle (Allison Derry, Spencer Jacobson, Kriston Horyna, Anna Keller) 10:28.17; High jump: Nataleigh Cantu, Augusta, 5-4; Pole vault: Kali Martin, Circle, 8-6; Long jump: Elle Barret, McPherson, 16-11; Triple jump: Elle Barret, McPherson, 37-0¼;Shot put: Abbee Rhodes, Augusta, 35-9½; Discus: Rachel Dossett, McPherson, 99-3; Javelin: Sarah Hammer, Winfield, 110-3.

Boys

Teams: Buhler 177, McPherson 110, Winfield 101, Circle 70, Augusta 59, El Dorado 38.

100: Jordan Hawkins, Buhler, 11.29; 200: Rigan Stoll, Winfield, 22.77; 400: Dylan Morrell, Buhler, 53.78; 800: Cale Carson, El Dorado, 2:00.84; 1600: Eli Jacobson, Circle, 4:47.39; 3200: Ian Wilson, Circle, 10:38.56; 110 hurdles: Tyson Stites, McPherson, 15.38; 300 hurdles: Clay Eckert, Buhler, 41.162; 400 relay: Buhler (Cole Janzen, Brendan Webb, Cody Ely, Jordan Hawkins) 43.79;1600 relay: Buhler (Cody Ely, Ryan Neill, Clay Eckert, Dylan Morrell) 3:30.80; 3200 relay: El Dorado (Cale Carson, Ezekiel Kemboi, Tim Kemboi, Christian Price) 8:19.84; High jump: Andric McGill, McPherson, 6-0; Pole vault: Andrew Voth, Buhler, 12-6; Long jump: Andric McGill, McPherson, 21-10¼; Triple jump: Brendan Webb, Buhler, 43-7; Shot put: Bradon Rose, Buhler, 50-2½; Discus: Matt Everett, Winfield, 163-0; Javelin: Bradon Rose, Buhler, 176-6.