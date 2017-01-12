Ice storm warning in effect through Sunday

.ICE STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM FRIDAY TO NOON CST SUNDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WICHITA HAS ISSUED AN ICE STORM WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM 6 PM FRIDAY TO NOON CST SUNDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT. * TIMING...LIGHT FREEZING RAIN WILL GRADUALLY SPREAD NORTHWEST ON FRIDAY AND FRIDAY NIGHT...INCREASING IN INTENSITY AND BECOMING WIDESPREAD ON SATURDAY. PERIODIC ROUNDS OF FREEZING RAIN WILL CONTINUE UNTIL WARMER AIR MOVES INTO THE AREA EARLY ON SUNDAY. * ICE ACCUMULATIONS...BETWEEN A HALF AND THREE QUARTERS OF AN INCH ARE EXPECTED. * MAIN IMPACTS...ICE ACCUMULATIONS WILL CAUSE DOWNED TREE LIMBS AND POWER OUTAGES. BRIDGES AND OVERPASSES MAY BECOME SLICK AND HAZARDOUS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU MUST TRAVEL...KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT...FOOD...AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT ADD TO THE DANGER.
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